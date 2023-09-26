Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Москву подготовили к новому отопительному сезону. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону.

Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов», – написал мэр.

Он подчеркнул, что были также проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных; газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетях; газораспределительных пунктах, трансформаторных и распределительных подстанциях, центрах питания; водозаборных узлах и очистных сооружениях.

Собянин также сообщил, что к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника. Помимо этого, на ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива.