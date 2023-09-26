Москвичам рассказали о дате последнего пика тепла в сентябре

Пик последнего тепла в сентябре придется на 29 сентября, когда температура воздуха прогреется до плюс 19-24 градусов. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пик волны тепла придется на пятницу, когда воздух прогреется до плюс 19-24 градусов, а это климатическая норма последней декады августа», — написал он.

Леус отметил, что в целом теплой будет вся последняя рабочая неделя сентября, поскольку средняя температура воздуха останется на 4-5 градусов выше климатической нормы. Падать она, по его словам, начнет уже с 30 сентября в связи с приближением циклона и составит плюс 17-22 градуса.