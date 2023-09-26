Вильфанд: Предстоящая пятница в Москве может стать самой теплой в истории
Сточный температурный рекорд может быть установлен в Москве в пятницу, 29 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, предстоящая пятница в столице вполне может претендовать на звание рекордно теплой за весь период наблюдений. Он также подчеркнул, что последний день сентября обещает быть аномально теплым. Дневные температуры 30 сентября будут в пределах 20 градусов, а ночью москвичей ожидает 7–12 градусов.
— В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры — 7–9 градусов, а днем — 21–23. Максимальное значение температуры в этот день, 29 сентября, за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1900 году — 23,3 градуса, и в эту пятницу столбик термометра будет стремиться к этой отметке, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».
Метеоролог Татьяна Позднякова, в свою очередь, рассказала, что до конца месяца осадков в столице не ожидается. По ее мнению, это связано с тем, что в городе в течение всего месяца преобладает антициклональный режим.