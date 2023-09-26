— В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры — 7–9 градусов, а днем — 21–23. Максимальное значение температуры в этот день, 29 сентября, за всю историю наблюдений было зафиксировано в 1900 году — 23,3 градуса, и в эту пятницу столбик термометра будет стремиться к этой отметке, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».