Завершилось благоустройство территории возле станции БКЛ «Нагатинский затон»

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили благоустройство возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский затон» на юге столицы. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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В рамках проекта по благоустройству территории были убраны под землю все воздушные линии, дополнительно проложено более 250 метров водосточной сети, расширены тротуары и обновлены покрытия проезжей части. Большое внимание также уделили уличному освещению, установив более 200 фонарей и 18 опор контрастного освещения.

Вдоль Коломенской улицы на набережной Нагатинского затона появился прогулочный экомаршрут у воды с террасами, зонами тихого отдыха, спортивной и детской площадками.

— С открытием двух новых станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» значительно увеличилось число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому главной задачей было сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки, — цитирует Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».