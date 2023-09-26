Собянин рассказал о развитии спортивного кластера «Свиблово»
В городе завершили благоустройство спортивного кластера «Свиблово». Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Состояние стадиона было уже запущенное. Мы его сделали. Сейчас совершенно новые возможности. <…> Стадион исторический. Это, по сути дела, его второе рождение. Обустроили раздевалки, хорошая тренажерная зона на открытом воздухе, игровые площадки — всем будет чем заняться здесь в любую погоду. Мы сделали, как вы просили, обсудили с жителями, — сказал он.
Также в столице благоустроили парк для выставочных и кинологических мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».
22 сентября Собянин сообщил, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы построили новый парк. По его словам, теперь в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тысяч человек, появилось крупное пространство для отдыха.
Кроме того, в рамках благоустройства участка парка «Яуза» вдоль Сельскохозяйственной улицы будет обустроен спортивный кластер. В его состав войдут площадки для игры в волейбол и стритбол, зона с тренажерами, места для воркаута и пинг-понга.