Собянин рассказал о развитии спортивного кластера «Свиблово»

— Состояние стадиона было уже запущенное. Мы его сделали. Сейчас совершенно новые возможности. <…> Стадион исторический. Это, по сути дела, его второе рождение. Обустроили раздевалки, хорошая тренажерная зона на открытом воздухе, игровые площадки — всем будет чем заняться здесь в любую погоду. Мы сделали, как вы просили, обсудили с жителями, — сказал он.