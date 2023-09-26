В Москве начался отбор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи — 2024

На базе ресурсного центра «Мосволонтер» запустился центр привлечения и подготовки добровольцев для проведения Всемирного фестиваля молодежи — 2024 (ВФМ-2024) в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Заявки на участие в мероприятии можно будет подать до декабря, а волонтерская помощь потребуется в феврале и марте 2024 года. Для жителей Москвы также есть альтернатива — выбрать поездку в Сочи или остаться на мероприятии в родном городе. Однако стать волонтерами и поехать на мероприятие в Сочи смогут только те москвичи, которым на момент 31 декабря уже будут совершеннолетними.

Фестиваль состоится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. По предварительным подсчетам, в нем примут участие 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи в его рамках необходимо пять тысяч волонтеров. Их отбор и обучение будут проходить в рамках 27 сертифицированных центров в 20 Российских субъектах, следует из сообщения официального сайта мэра столицы.