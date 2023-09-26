Собянин: Столичная сеть Wi-Fi — одна из крупнейших и разветвленных в мире
Московской городской сети Wi-Fi исполнилось десять лет. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— История городского Wi-Fi началась с Фрунзенской набережной. В 2013 году точки для подключения стали появляться в парках и студенческих общежитиях. Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017-м мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры, — сказал он.
Глава города напомнил, что в этом году количество точек Wi-Fi достигло почти 25 тысяч. Наибольшее количество трафика приходится на студенческие общежития. Также активно подключаются к бесплатному интернету в Охотном Ряду, на Манежной площади, Никитском бульваре, в Парке Горького и в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», написал Собянин в своем Telegram-канале.
Недавно свыше 60 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету установили в студенческом общежитии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Такая инициатива позволит учащимся успешно готовиться к лекциям и семинарам, а также изучать дополнительные образовательные материалы.