Собянин: Столичная сеть Wi-Fi — одна из крупнейших и разветвленных в мире

— История городского Wi-Fi началась с Фрунзенской набережной. В 2013 году точки для подключения стали появляться в парках и студенческих общежитиях. Спустя три года Wi-Fi заработал на центральных улицах, а в 2017-м мы подключили первые библиотеки и учреждения культуры, — сказал он.