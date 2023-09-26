Бочкарев: Протяженность линий московского метро увеличилась в 1,7 раза за 12 лет

Протяженность линий столичного метро за последние 12 лет выросла в 1,7 раза. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За это время с учетом реконструкции Каховской линии и создания Московского центрального кольца в городе введено 235,8 километра линий и открыто 114 станций, — сказал он.

Кроме того, в городе построили 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. Сейчас строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, а также участок Сокольнической ветки метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

Бочкарев также рассказал о том, какие станции метро появятся в ближайшие десять лет в столице.

Также за минувшие 12 лет в столице было построено 476 километров железнодорожных путей и 108 остановочных пунктов.