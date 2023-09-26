Десятки тысяч московских школьников начали учиться по-новому стандарту

В сентябре более 37 тысяч учеников 10 и 11 классов начали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования в 360 столичных школах. Сбалансированные образовательные программы предпрофессиональных классов предполагают не только углубленное изучение профильных предметов, но и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий, рассказала и.о. заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© rg.ru

"Сегодня в московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки - это ИТ, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. В них учатся более 37 тысяч старшеклассников. Поступая в такой класс, ребенок попадает в систему преемственности "школа - колледж - вуз - предприятие".



Обучение в предпрофессиональном классе - это не просто профориентация: теперь благодаря новому стандарту, заканчивая школу, каждый выпускник такого класса будет иметь набор практических навыков, выработанных на современном оборудовании, опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, собственное научное исследование или разработку, свидетельство о получении рабочей профессии и, самое главное, четкое осознание того, кем же он хочет стать, когда вырастет", - подчеркнула вице-мэр.

Видео дня

Новый стандарт предпрофессионального образования, разработанный и апробированный в прошлом учебном году, включает несколько основных принципов.

1. Углубленное изучение профильных для отрасли предметов. Оно необходимо для получения фундаментальных знаний, которые пригодятся для успешной сдачи ЕГЭ и обучения в вузе, а в будущем - в решении практических задач выбранной отрасли.

2. Обязательные предпрофессиональные спецкурсы. Занятия в современных школьных лабораториях и на ИТ-полигонах помогут школьникам сформировать первые практические навыки.

3. Комплексная экскурсионная программа на предприятиях. Знакомство с представителями отрасли на экскурсиях помогает понять не только производственные задачи, но и образ мышления и особенности профессиональной культуры, присущие той или иной сфере.

4. Получение профессии на базе колледжа. Обучение в колледжах поможет сформировать представление о выбранной сфере на всех уровнях, чтобы в будущем выпускник понимал полную цепочку производственного процесса, задачи и потребности всех его участников, и мог быть как востребованным специалистом, так и эффективным руководителем. А выпускники получат свидетельства о квалификации, которые смогут при желании использовать при трудоустройстве.

5. Проектно-исследовательская деятельность в вузах. Дети развивают проектное и исследовательское мышление, работая в реальной научно-образовательной среде над актуальными задачами. Под руководством опытных наставников из вузов все учащиеся разрабатывают проекты, связанные с направлением образования. Их они защищают на научно-практических конференциях. Победители и призеры получают дополнительные баллы к баллам единого государственного экзамена, что повышает шансы на поступление в вуз.

6. Сбалансированная учебная нагрузка. В учебных планах нет дублирующихся тем: в школах, колледжах и вузах дети изучают разные аспекты выбранных направлений. Программы органично дополняют друг друга.

В предпрофессиональных классах на сегодняшний день обучается более трети всех старшеклассников города, добавила Анастасия Ракова. По статистике более 90 процентов выпускников предпрофессиональных классов поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы - партнеры предпрофессиональных классов, на базе которых дети и проходили подготовку.