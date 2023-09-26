Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

В Москве завершили благоустройство Парка имени 40-летия ВЛКСМ, который находится на Университетском проспекте, рядом с Детским музыкальным театром им. Н. И. Сац. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

© Телеграм-канал «Сергей Собянин. Личный блог»

Мэр столицы напомнил, что этот парк является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем проект его благоустройства был разработан на основе архивных материалов, фотографий и чертежей.

Видео дня

Специалисты отреставрировали сохранившиеся парковые скульптуры, а утраченные – воссоздали. Среди них, к примеру, "Олень", которому удалось уцелеть лишь на треть. Собянин также сообщил, что в парке вновь работают три фонтана.

"Их буквально спасли, проведя масштабные работы по восстановлению – начиная с отливки чаш и заканчивая установкой нового оборудования", – отметил градоначальник.

В двойном фонтане было отреставрировано сохранившееся изваяние "Бегущая по волнам", а также была воссоздана композиция "Камыши". В круглом фонтане рабочие провели реставрацию скульптурной композиции "Музы".

В парке будут работать четыре новые детские площадки, которые подойдут для ребят всех возрастов. Также в парке появилась карусель и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для любителей здорового образа жизни была оборудована зона воркаута, а для поклонников экстрима – скейт-парк с фигурами для набора скорости и выполнения трюков в серию.

Кроме того, специалисты привели в порядок старые дорожки, установили вдоль них лавочки, урны и новые фонари. Территорию адаптировали для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. На ней также восстановили цветники.

Еще одно пространство для отдыха появилось возле памятника Джавахарлалу Неру. В этой зоне основные дорожки замостили гранитной плиткой, а вдоль них установили лавочки. Помимо этого, здесь разбили цветник и восстановили подходы к монументу, а также смонтировали архитектурно-художественную подсветку.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около станций столичного метро. В рамках работ специалисты, в частности, обновляют тротуары, заменяют дорожное покрытие, устанавливают дополнительные элементы освещения, а воздушные линии убирают под землю.

До этого сообщалось, что скейт-парк и памп-трек построили в рамках благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы.