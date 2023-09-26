Дептранс выпустил серию карт «Тройка» вместе с «Движением первых»

«Московский транспорт продолжает участвовать в социальных проектах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны. Купить тематический «Единый» в честь Российского движения детей и молодежи можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии и внутри нее, а «Тройку» – только в кассах станций Кольцевой линии», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.