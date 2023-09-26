Дептранс выпустил серию карт «Тройка» вместе с «Движением первых»

Дептранс вместе с «Движением первых» выпустили в столице серию карт «Тройка» и билетов «Единый»
Ограниченную серию транспортных карт «Тройка» и билетов «Единый» выпустили в столице совместно с «Движением первых», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Московский транспорт продолжает участвовать в социальных проектах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря лимитированным картам и билетам пассажиры могут узнавать о важных организациях и событиях из жизни города и страны. Купить тематический «Единый» в честь Российского движения детей и молодежи можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии и внутри нее, а «Тройку» – только в кассах станций Кольцевой линии», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В пресс-службе добавили, что изображения на тематической карте «Тройка» и билете «Единый» отличаются, но выполнены в фирменном стиле. Как уточняется, на обороте билета «Единый», например, рассказывается о том, чем занимаются участники движения и какие у них ценности.