Аренда парковочного места в Москве с начала лета выросла на 10%

В сентябре она достигала 10 800 рублей. При этом стоимость покупки машиноместа осталась неизменной — около 1 млн 700 тыс. рублей.

Такие данные приводит пресс-служба «Яндекс. Недвижимости», указывая, что дороже всего аренда машиноместа в сентябре обходилась в Хамовниках — 92 тыс. рублей. В Тверском районе её оценили в 82 700 рублей, на Арбате — в 81 тыс., в Пресненском районе — в 72 700.