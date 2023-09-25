Синоптики рассказали, когда в Москву придет «старое» бабье лето

Уже в октябре в Москву придет мощное потепление, наступит «старое» бабье лето. Такими прогнозами синоптики поделились в понедельник, 25 сентября.

Текущая неделя останется теплой вплоть до последних дней сентября, когда резко похолодает. Однако уже во второй декаде октября ожидаются мощное потепление и солнечная погода.

Тем не менее начало октября также будет соответствовать климатической норме, и по ночам температура воздуха может опускаться до двух градусов тепла, передает «Мир 24».

Выходные на текущей неделе принесут с собой в Москву дожди и похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в среду потеплеет на градус, в четверг ожидается плюс 20–22 градуса, а в пятницу бабье лето выйдет на пик своих возможностей: воздух прогреется до плюс 21–23 градусов.

Какой будет погода в Москве в последнюю неделю сентября — в материале «Вечерней Москвы».