Проекты Музейного города ВДНХ стали лауреатами всероссийского конкурса

В частности, в номинации "Развитие территории" статус лауреата получили тематические маршруты, которые объединяют объекты Музейного города ВДНХ по различным направлениям: от общества и искусства до экологии и национальных культур. В пресс-службе уточнили, что маршруты помогают гостям выставки лучше ориентироваться на территории и планировать досуг в зависимости от интересов. А Музей городского хозяйства Москвы, открывшийся в павильоне №5 "Физика" в 2022 году, стал лауреатом в номинации "Открытие года". Дипломом участника конкурса в этом году награжден Музей ВДНХ, который в августе отметил четыре года работы.