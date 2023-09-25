Москвичи на выходных смогут принять участие в Евразийском учете птиц

Профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. В этом году московские природные территории примут участие в акции уже в шестой раз. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, – индивидуально и небольшими группами», – рассказали в пресс-службе.