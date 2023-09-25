Москвичи на выходных смогут принять участие в Евразийском учете птиц
В предстоящие субботу и воскресенье жители столицы смогут принять участие в ежегодной общероссийской акции «Евразийский учет птиц», сообщила пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«ГПБУ «Мосприрода» приглашает москвичей принять участие в традиционной ежегодной общероссийской акции «Евразийский учет птиц», которая пройдет 30 сентября и 1 октября.
Профессиональные орнитологи вместе с любителями природы понаблюдают за пернатыми, определят вид и посчитают их. В этом году московские природные территории примут участие в акции уже в шестой раз. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие, кому интересна жизнь пернатых, – индивидуально и небольшими группами», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что участники также могут посетить специальные мероприятия.
«С 26 сентября по 2 октября все желающие могут посетить более 10 тематических открытых мероприятий, посвященных птицам. Занятия позволят участникам научиться правильно определять виды пернатых, чтобы собранные в ходе учета данные были максимально полными и достоверными. Специалисты Мосприроды поделятся своим опытом наблюдений за птицами, их повадками, а также расскажут, на каких природных территориях Москвы и каких птиц можно увидеть», – отметили в пресс-службе.
Подробности опубликованы на сайте mospriroda.ru