Около 21 тыс. стикеров с правилами поведения разместят в электробусах в Москве

«Мы размещаем в наземном городском транспорте стикеры, которые разъясняют пассажирам правила поведения в салоне автобуса и электробуса. Такие наклейки появятся в районе накопительной площадки, а также на перегородке кабины водителя. Это помогает сделать поездки еще комфортнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.