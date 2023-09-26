Около 21 тыс. стикеров с правилами поведения разместят в электробусах в Москве

Около 21 тыс. стикеров с правилами поведения разместят в электробусах и автобусах в Москве
В столице в электробусах и автобусах разместят около 21 тыс. наклеек с информацией о правилах поведения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы начали размещать в электробусах и автобусах новые стикеры. <...> Всего на более 6,5 тыс. электробусов и автобусов разместят около 21 тыс. информационных наклеек», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, стикеры разъясняют основные правила для пассажиров в городском транспорте и помогут сделать поездку более комфортной.
«Мы размещаем в наземном городском транспорте стикеры, которые разъясняют пассажирам правила поведения в салоне автобуса и электробуса. Такие наклейки появятся в районе накопительной площадки, а также на перегородке кабины водителя. Это помогает сделать поездки еще комфортнее и безопаснее в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова и.о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.