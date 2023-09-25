МЦД захотели продлить за пределы Московской области

Московские центральные диаметры (МЦД) могут продлить за пределы Московской области в другие регионы России. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции по проектам транспортного комплекса столицы в 2023 году, его слова передает РИА Новости.

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По словам Ликсутова, программа модернизации Центрального транспортного узла предполагает, что МЦД дойдут до близких к Московской области регионов страны. Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством Российской Федерации.

«Эту программу мы готовили совместно с Минтрансом, РЖД и правительством Московской области. Правительство должно принять решение о реализации этой программы», — пояснил он.

Среди регионов, куда власти хотят продлить МЦД, заммэра по вопросам транспорта назвал Ярославскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие области.