Более 133 тыс москвичей приступили к переселению по программе реновации

133,2 тысячи москвичей начали переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья", – рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, больше всего людей переезжают в ЮВАО – 20,6 тысячи человек, в ВАО – 14,6 тысяч, и САО – 14,3 тысячи.

Левкин уточнил, что в настоящее время организовано расселение 834 старых домов, из которых 236 уже полностью расселены, а 277 – расселены и снесены.

Участники программы реновации переезжают в 247 новостроек. В новые квартиры заселились уже 109 тысяч горожан.