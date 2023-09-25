Инвестор построит образовательный комплекс на Котляковской улице в Москве

Столичные власти согласовали договор участия, по которому инвестор построит и передаст образовательный комплекс на юге города. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сейчас город согласовал строительство образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово, который смогут посещать 825 детей, — рассказал он.

В Москомстройинвесте пояснили, что договор по указанному объекту еще не подписан и находится на согласовании сторон. В свою очередь исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что объект возведут по адресу Котляковская улица, владение 6.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на юге города идет активное развитие социальной инфраструктуры. По его словам, в районе Нагатинский Затон почти достроили блок начальных классов на 150 учеников, а также детский сад на 50 детей.