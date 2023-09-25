Бирюков: Воздух в Москве летом был чище, чем год назад
Минувшим летом воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил журналистам и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы», – рассказал Бирюков.
По его словам, концентрации основных загрязняющих веществ в разных районах города были на 2–22% ниже предыдущих аналогичных показателей.
«Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ», – добавил Бирюков.