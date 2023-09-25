Московский зоопарк в понедельник, 25 сентября, поделился кадрами, на которых видно, как манул по имени Тимоша во всю пытается достать лакомства, которые находятся в специально закрепленном для него на дереве мешочке.

— Наконец-то достойный соперник! С этим пакетом Тимоша возился минут 40, но не сдался. Пакет был повержен, трофей достался победителю, — гласит подпись к публикации в Telegram-канале зоосада.

Но видео видно, как представитель семейства кошачьих целеустремленно пытается лапками приблизиться к его содержимому.

Тимоша не единственный харизматичный обитатель Московского зоопарка. В прошлую пятницу, 22 сентября, Светлана Акулова опубликовала видео, на котором заметно, как львы наслаждаются теплыми осенними днями. Львы Лина и Умида беспробудно уснули прямо на открытой территории своего вольера.