Ликсутов: Базовые параметры проекта МЦД-5 будут определены до конца года
Базовые параметры проекта пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5), в том числе цена строительства и трассировка, будут определены до конца 2023 года. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил прорабатывать проект МЦД-5 с точки зрения возможности технической реализации. Проект достаточно дорогой и очень сложный, с учетом того, что если соединят два радиуса, то нужно от 10 до 13 км пройти подземным способом, другого способа нет. Сейчас создана совместно с РЖД и правительством Москвы рабочая группа, которая занимается техническими аспектами проекта. Строители глобально говорят, что это реализуемо. Проект сейчас находится на стадии проектных изысканий. Как только эти вещи будут понятны, цена вопроса, возможно интеграции со станцией метро и другие вопросы, мы об этом скажем. В этом году, думаю, что до конца года, базовые параметры этого проекта уже будут доступны и мы о них расскажем», – заявил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги в составе будущего МЦД-5 прорабатывается решение со строительством подземного участка протяженностью порядка 12 км под центральной частью столицы.