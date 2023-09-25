Базовые параметры проекта МЦД-5 будут определены до конца года

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил прорабатывать проект МЦД-5 с точки зрения возможности технической реализации. Проект достаточно дорогой и очень сложный, с учетом того, что если соединят два радиуса, то нужно от 10 до 13 км пройти подземным способом, другого способа нет. Сейчас создана совместно с РЖД и правительством Москвы рабочая группа, которая занимается техническими аспектами проекта. Строители глобально говорят, что это реализуемо. Проект сейчас находится на стадии проектных изысканий. Как только эти вещи будут понятны, цена вопроса, возможно интеграции со станцией метро и другие вопросы, мы об этом скажем. В этом году, думаю, что до конца года, базовые параметры этого проекта уже будут доступны и мы о них расскажем», – заявил Ликсутов.