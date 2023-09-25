Более 600 зон отдыха создали возле столичных поликлиник с 2020 года
Городские службы с 2020 года создали более 600 зон отдыха около столичных поликлиник, сообщил журналистам и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками. Над некоторыми из них установили навесы», – рассказал Бирюков.
По его словам, специалисты убрали под землю все воздушные провода, установили около 2,8 тыс. фонарей с энергоэффективными светильниками.
«Тротуары отделили от проезжей части, заменили ее асфальтобетонное покрытие. Возле поликлиник сделали зоны отдыха, дополнительно у детских, где возможно, – игровые площадки. Созданы комфортные условия для маломобильных граждан. Оборудовано более 530 велопарковок. На ряде объектов – навесы в виде пергол для колясок и велосипедов», – добавил заместитель мэра.
Первый этап реконструкции московских поликлиник завершился в начале сентября – специалисты обновили около 200 зданий. По данным «Известий», в рамках второго этапа работы запланированы еще в 140 поликлиниках.