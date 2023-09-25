Более 600 зон отдыха создали возле столичных поликлиник с 2020 года

«Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые отремонтированы в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории. В ходе благоустройства организовали 615 зон отдыха с удобными пешеходными дорожками, освещением, лавочками. Над некоторыми из них установили навесы», – рассказал Бирюков.