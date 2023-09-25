Центр подготовки волонтеров ВФМ — 2024 откроют в Москве 26 сентября
В Москве 26 сентября состоится открытие центра подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) — 2024. Об этом сообщили в ресурсном центре «Мосволонтер», на базе которого будет работать новый пункт.
После официального запуска центра приглашенные гости смогут попробовать себя в роли кандидата в волонтеры ВФМ-2024 и первыми пройдут интервью у добровольцев–рекрутеров Москвы. При этом каждый желающий сможет оставить добрые пожелания в адрес волонтеров будущего фестиваля на специально предназначенном для этого арт-объекте.
— Фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года и примет 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие пяти тысяч волонтеров, рекрутинг и обучение которых будут проходить на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России, — следует из сообщения ресурсного центра.
Недавно москвичей также пригласили посетить волонтерские центры города для ознакомления с их деятельностью в рамках проекта «Добрые выходные». Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.