Центр подготовки волонтеров ВФМ — 2024 откроют в Москве 26 сентября

— Фестиваль пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года и примет 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие пяти тысяч волонтеров, рекрутинг и обучение которых будут проходить на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России, — следует из сообщения ресурсного центра.