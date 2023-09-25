В Москве ввели в эксплуатацию 54 объекта образования

С начала 2023 года в столице было выдано 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью более 408 тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 25 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство и модернизация объектов образования сейчас является одним из приоритетных направлений градостроительной политики правительства Москвы. С начала 2023 года в столице было введено в эксплуатацию 54 объекта общей площадью более 408 тысяч квадратных метров, суммарно рассчитанных на 22 500 мест.

— Если сравнивать с прошлым годом, то общая площадь введенных в эксплуатацию образовательных учреждений увеличилась на 87 процентов. Подобный прирост стал возможен благодаря особому вниманию городских властей к данной сфере, а также внебюджетным источникам финансирования. Инвесторы последовательно вкладываются в развитие образовательной инфраструктуры в шаговой доступности от новых жилых кварталов, — отметил Андрей Бочкарев.