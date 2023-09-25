Юным москвичам расскажут о профессиях в сфере культуры и искусства

Участники узнают об особенностях разных специальностей, посетят офисы креативных компаний, смогут задать вопросы экспертам, а также примут участие в конкурсах.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Юных москвичей в возрасте от 11 до 16 лет приглашают познакомиться со специальностями в сфере культуры и искусства в рамках общегородского проекта «Творчество как профессия». Занятия в кружках начнутся 2 октября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы.

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Участие в кружках бесплатное, занятия будут проходить до апреля 2024 года на площадках объединений культурных центров (ОКЦ) города.

«На выбор предлагается 15 творческих направлений, представленных в Москве. Среди них литература, музыка, дизайн, изобразительное искусство, музейное дело, сохранение наследия. Ребята узнают об особенностях разных профессий, побывают на экскурсиях в офисах креативных компаний, смогут задать вопросы специалистам, примут участие в конкурсах», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа кружков объединяет четыре модуля и состоит из 26 занятий. Они посвящены как общим темам, например поиску личной мотивации, так и более конкретным для каждой специальности. Так, на лекциях об издательской деятельности расскажут, как создают книги и другую полиграфическую продукцию. А участники встречи, посвященной звукозаписи, познакомятся с работой музыкального продюсера.

Двухчасовые занятия будут проходить в группах по 25 человек один раз в неделю. Зимой предусмотрены каникулы.

Кроме того, на сайте проекта есть сервис по профнавигации. Он поможет выявить таланты, найти новые интересы, определиться, кем стать в будущем, и даже спланировать карьерный путь. В каталоге представлено более 120 творческих профессий с подробным описанием главных задач, функций и возможностей их применения в столице.