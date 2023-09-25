Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

Схема движения временно изменится на более чем 16 улицах столицы до, местами, 30 апреля следующего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отмечается, что в разных случаях это связано с монтажом инженерных сетей, строительными работами, реконструкцией дорог и проведением киносъемок.

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Так, до 30 сентября для проезда не будут доступны от одной до четырех полос на участках улицы Дмитрия Ульянова в районе пересечения с Профсоюзной улицей. При этом для сохранения движения будут организованы временные расширения дороги.

До 15 декабря для движения не будут доступны по две полосы полосы в каждом направлении на участке улицы Нижние Мневники от байк-центра до Карамышевского моста. При этом там также будут организованы временные расширения.

С 25 сентября по 30 декабря ограничения вводятся в районе Дмитровского шоссе. Одну полосу перекроют в Локомотивном проезде, еще по одной – на съездах с шоссе на Валаамскую улицу и с Валаамской на шоссе.

С 1 октября до 30 апреля 2024 года ограничения будут поочередно вводится на разных участках МКАД. В частности, временно перекрыты будут участки 13, 14 и 15-го километров автодороги, а также съезд на улицу Верхние Поля.

Кроме того, 9 октября по 18 декабря запланированы ограничения движения в районе Севастопольского проспекта. Одну полосу перекроют на улице Бутлерова в районе дома 1, строения 17, еще по одной – на самом проспекте у дома 56/40, строения 2, и в расположенном поблизости местном проезде.

С 1 ноября 2023 года по 28 февраля следующего года ограничения будут вводиться на участках 2, 4 и 7-го Ростовских переулков. На время перекрытий там также будет запрещена парковка.

Также ограничения в ближайшее время планируется вводить на следующих улицах города:

местный проезд по Новохохловской улице отдома 9, строения 10, до дома 11, строения 13;

Сайкинский путепровод от улицы Сайкина до Велозаводской улицы;

несколько участков проспекта Андропова;

Люблинская улица в районе дома 1, строения 1, в сторону Остаповского проезда;

Хитровская площадь (из-за киносъемок);

местный проезд в районе Новомосковской улицы (до улицы Валентины Леонтьевой);

Саввинская набережная в районе владения 27;

пересечение МКАД с Липецкой улицей;

Кольская улица в районе дома 2, строения 1;

Романов переулок в районе дома 7.