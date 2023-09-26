Сентябрь 2023 года может стать самым теплым в Москве за полвека

Позднякова: Сентябрь 2023 года в Москве станет самым сухим за последние 144 года
Сентябрь 2023 года в Москве станет самым сухим за последние 144 года. Об этом заявила метеоролог Татьяна Позднякова.
— До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметра. Сентябрь 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года, — сказала она.
По словам специалиста, в ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона, написала Позднякова в своем Telegram-канале.
В понедельник, 25 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–19 градусов. В Подмосковье столбики термометров достигнут отметки 13–18 градусов тепла.
Выходные на текущей неделе принесут в Москву дожди и похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в среду потеплеет на градус, в четверг ожидается плюс 20–22 градуса, а в пятницу бабье лето выйдет на пик своих возможностей, воздух прогреется до плюс 21–23 градусов.