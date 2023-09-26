Сентябрь 2023 года может стать самым теплым в Москве за полвека

Сентябрь 2023 года в Москве станет самым сухим за последние 144 года. Об этом заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

— До конца сентября столичный регион от осадков убережет антициклон. Месячная сумма на ВДНХ составит 6,1 миллиметра. Сентябрь 2023 года в столице станет самым сухим за последние 144 года, — сказала она.

По словам специалиста, в ночь на 25 сентября столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Наибольшую активность он проявил в восточной половине региона, написала Позднякова в своем Telegram-канале.

В понедельник, 25 сентября, в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–19 градусов. В Подмосковье столбики термометров достигнут отметки 13–18 градусов тепла.