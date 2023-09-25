От станции «Физтех» до МФТИ ходит бесплатный автобус-шаттл

«В начале сентября метро впервые пришло в район Северный — здесь открылась станция “Физтех”. По поручению Сергея Собянина для студентов и сотрудников МФТИ, который располагается в соседнем Долгопрудном, запустили бесплатный шаттл от новой станции метро. Теперь добираться до института проще и быстрее — дорога на автобусе занимает семь минут», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Макс Максим Ликсутов .

Чтобы новый маршрут стал еще удобнее, режим его работы изменили с учетом занятий в вузе. С понедельника по субботу шаттл ходит с 07:30 до 22:00: с 07:30 до 11:00 и с 16:30 до 20:30 — каждые 10 минут, а с 11:00 до 16:30 и с 20:30 до 22:00 — каждые 30 минут. В воскресенье автобусы будут ходить с 08:00 до 19:00 раз в час.