От станции «Физтех» до МФТИ ходит бесплатный автобус-шаттл

От станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро до МФТИ ходит бесплатный автобус-шаттл
Его расписание составили с учетом занятий студентов, время в пути от станции метро до вуза — семь минут.
Бесплатный автобус-шаттл ходит от станции метро «Физтех» до Московского физико-технического института (МФТИ).
«В начале сентября метро впервые пришло в район Северный — здесь открылась станция “Физтех”. По поручению Сергея Собянина для студентов и сотрудников МФТИ, который располагается в соседнем Долгопрудном, запустили бесплатный шаттл от новой станции метро. Теперь добираться до института проще и быстрее — дорога на автобусе занимает семь минут», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.
Бесплатный шаттл ходит уже две недели. Сейчас на линии работают современные автобусы туристического класса, позже их заменят электробусы.
Чтобы новый маршрут стал еще удобнее, режим его работы изменили с учетом занятий в вузе. С понедельника по субботу шаттл ходит с 07:30 до 22:00: с 07:30 до 11:00 и с 16:30 до 20:30 — каждые 10 минут, а с 11:00 до 16:30 и с 20:30 до 22:00 — каждые 30 минут. В воскресенье автобусы будут ходить с 08:00 до 19:00 раз в час.
Кроме того, автобус следует с остановкой « ДХЗ ТОС» возле общежития № 13.