Свыше 120 пар поженились на Северном речном вокзале в 2023 году

В красивую дату, 23 сентября 2023 года, здесь заключили брак 10 пар, а всего в Москве — более 900.
С мая по сентябрь 2023 года число браков, заключенных в здании отреставрированного Северного речного вокзала, выросло на 20 процентов. Торжественные церемонии бракосочетания проходили в рамках проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». Об этом сообщила Анастасия Ракова, исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Завершаем сезон свадеб на Северном речном вокзале. С мая по сентябрь на нем в рамках проекта по выездной регистрации брака “Новые адреса счастья” поженились более 120 пар, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Свадебный сезон был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни. А также у пар была возможность заключить брак 23-го числа каждого летнего месяца, что пользуется популярностью в этом году. Последние регистрации в такой день прошли 23 сентября 2023 года. В этот день на Северном речном вокзале заключили брак 10 пар, а всего в Москве — более 900», — рассказала Анастасия Ракова.
Торжественные бракосочетания проходят в обновленном здании речного вокзала. Под марш Мендельсона молодожены входят со стороны набережной Москвы-реки в зал, где их приветствуют гости и ведущая церемонии. Под сводами потолка, отделанного художественной росписью, и на фоне отреставрированных панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы пары обмениваются кольцами, ставят подписи в записи акта о заключении брака и принимают поздравления гостей.
«Северный речной вокзал — это не только красивая архитектура отреставрированного здания, где можно подняться на крышу для фотосессии, но еще и зеленый парк с фонтанами, цветниками и благоустроенная набережная. Мы рады, что это знаковое место пары выбирают для того, чтобы создать новую семью», — добавил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.
После заключения брака молодожены с гостями могут пройти на смотровую площадку и устроить фотосессию на закате: торжественные церемонии на Северном речном вокзале проходят с 20:00 до 00:00.
Для молодоженов в столице доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, «Москвариум», речной трамвайчик, колесо обозрения на ВДНХ.
Кроме того, заключить брак на таких площадках можно не только по выходным, но и в будние дни. На сайте спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут выбрать площадку по своему вкусу. Там размещены фото и подробные описания, визуальное представление площадок на карте Москвы, инструкция по подаче заявления, доступные даты.
Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.