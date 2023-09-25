Свыше 120 пар поженились на Северном речном вокзале в 2023 году

«Завершаем сезон свадеб на Северном речном вокзале. С мая по сентябрь на нем в рамках проекта по выездной регистрации брака “Новые адреса счастья” поженились более 120 пар, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Свадебный сезон был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни. А также у пар была возможность заключить брак 23-го числа каждого летнего месяца, что пользуется популярностью в этом году. Последние регистрации в такой день прошли 23 сентября 2023 года. В этот день на Северном речном вокзале заключили брак 10 пар, а всего в Москве — более 900», — рассказала Анастасия Ракова.