Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

За время своего существования Московский инновационный кластер (МИК) стал удобной площадкой для создания новых технологий, поиска партнеров и сотрудничества. К настоящему времени его участники зарегистрировали уже почти 20 тысяч изобретений. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

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"К концу 2022 года участниками Московского инновационного кластера было запатентовано около 16 тысяч изобретений, а за прошедшие месяцы 2023 года их количество выросло на 23,8%. <...> К кластеру присоединились более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России", – написал мэр.

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Он добавил, что сегодня для участников МИК созданы сервисы по регистрации и охране прав на интеллектуальную собственность, привлечению инвестиций и получению льгот. Так, зарегистрировать патент в Москве сегодня можно бесплатно в несколько кликов.

Причем город может предоставить компаниям гранты на получение патента: 75 тысяч рублей – для российского, и до 2 миллионов рублей – для зарубежного. Полученный патент можно использовать в качестве залога для получения льготного кредита в размере до 50 миллионов рублей.

Градоначальник привел примеры компаний, которые оформили патенты и смогли получить поддержку города. Среди них – производитель конструкции для фасадного остекления Ergohaus, который получил патент на сечение узла раздвижной панорамной системы VIZIO.

Между тем компания "Техзонд" запатентовала систему TechZond S., предназначенную для измерения температуры, влажности и зрелости бетона в целях оценки прочности строительных конструкций. А компания "Проэнерджи" запатентовала сразу два изобретения: датчик наполненности различных емкостей и контроллер для автоматизации систем умного дома.

Разработчик оборудования для очистки сточных вод "Эко-Градиент" создал и зарегистрировал способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла. Менделеевский инжиниринговый центр тем временем запатентовал способ получения промежуточного соединения для производства препарата "Карведилол", а компания "Хардфор" придумала индикатор удара для применения в процессе перевозки и хранения грузов.