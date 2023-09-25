Единый читательский билет добавили в приложении «Мой id»
В приложении «Мой id» теперь можно пользоваться единым читательским билетом (ЕЧБ). Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
— Сегодня при посещении библиотек москвичу не требуется носить с собой пластиковую карту ЕЧБ, искать скриншот электронного читательского билета в смартфоне или заходить в кабинет читателя в сервисе «Библиотеки Москвы»: штрихкод ЕЧБ можно найти буквально в пару кликов в приложении «Мой id», — говорится в сообщении.
Воспользоваться сервисом может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru. После авторизации сведения о документах, указанных в личном кабинете, отобразятся автоматически, передает официальный сайт мэра Москвы.
В конце июля в столице разработали новое мобильное приложение «Мой id». Его разработкой занимались специалисты подведомственного Департаменту информационных технологий Москвы ГКУ «Инфогород». В технологии отображается информация из всех основных документов пользователя: данные российского и заграничного паспортов, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, водительское удостоверение, информация о домашнем животном.