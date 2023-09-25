Единый читательский билет добавили в приложении «Мой id»

— Сегодня при посещении библиотек москвичу не требуется носить с собой пластиковую карту ЕЧБ, искать скриншот электронного читательского билета в смартфоне или заходить в кабинет читателя в сервисе «Библиотеки Москвы»: штрихкод ЕЧБ можно найти буквально в пару кликов в приложении «Мой id», — говорится в сообщении.