Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в октябре
Эта осень балует столицу теплом и солнечной погодой. В сентябре среднесуточная температура превышала норму не один раз. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, долго ли продержится тепло этой осенью и какая погода ожидается в Москве в октябре.
Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, первая половина октября в столице будет достаточно теплой.
— Градус лишь на несколько значений будет отставать от сентябрьских показателей. Однако до 14–15 октября температура все равно превысит норму на два градуса и будет колебаться от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Не исключено, что в некоторые дни столбики термометров поднимутся даже до 18–20 градусов. При этом продолжительных осадков не предвидится, — сообщил метеоролог.
Причем такая хорошая погода, по его словам, будет не только на всей Европейской части России, но и на юге.
— Но в Северо-западном федеральном округе будут ходить циклоны, поэтому погода ожидается прохладная. Температура может даже отставать на несколько градусов от нормы, не исключены и осадки, — предупредил Ильин.
А вот в центральной части России синоптик пообещал похолодание только к середине октября. До этого момента в столице будет тепло.
Однако сезонные рекорды ставить еще рано, подчеркнул специалист. Сейчас можно говорить только про сентябрь, потому что он уже подходит к концу.
— Не исключено, что первый осенний месяц по средним показателям температур обгонит 2018 год. Тогда столбики термометров в сентябре поднялись выше 14 градусов, при норме плюс 9 градусов. Возможно, в этом месяце мы побьем предыдущий рекорд, — заключил синоптик.