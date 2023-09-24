Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве в октябре

Эта осень балует столицу теплом и солнечной погодой. В сентябре среднесуточная температура превышала норму не один раз. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, долго ли продержится тепло этой осенью и какая погода ожидается в Москве в октябре.

© Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, первая половина октября в столице будет достаточно теплой.

— Градус лишь на несколько значений будет отставать от сентябрьских показателей. Однако до 14–15 октября температура все равно превысит норму на два градуса и будет колебаться от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Не исключено, что в некоторые дни столбики термометров поднимутся даже до 18–20 градусов. При этом продолжительных осадков не предвидится, — сообщил метеоролог.

Причем такая хорошая погода, по его словам, будет не только на всей Европейской части России, но и на юге.

— Но в Северо-западном федеральном округе будут ходить циклоны, поэтому погода ожидается прохладная. Температура может даже отставать на несколько градусов от нормы, не исключены и осадки, — предупредил Ильин.

А вот в центральной части России синоптик пообещал похолодание только к середине октября. До этого момента в столице будет тепло.

Однако сезонные рекорды ставить еще рано, подчеркнул специалист. Сейчас можно говорить только про сентябрь, потому что он уже подходит к концу.