Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка

Вес маленькой панды составляет 1288 граммов, а рост — 36,8 сантиметра. Здоровье детеныша в норме, она правильно развивается и набирает вес. Ее мама Диндин, которая в первые дни после родов прятала и оберегала дитя, не могла спокойно есть и спать без ребенка. Но теперь, когда малышка подросла, у нее появилась шерстка и изменилась терморегуляция, мама-панда может отдохнуть. Она спокойно отнеслась к тому, что зоологи забрали ребенка на осмотр, и во время этого процесса полакомилась бамбуком.