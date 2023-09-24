Собянин рассказал о детеныше панды из Московского зоопарка
Детенышу панды, который родился в Московском зоопарке, исполнился месяц. Зоологи провели осмотр малыша и узнали, что это самка. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вес маленькой панды составляет 1288 граммов, а рост — 36,8 сантиметра. Здоровье детеныша в норме, она правильно развивается и набирает вес. Ее мама Диндин, которая в первые дни после родов прятала и оберегала дитя, не могла спокойно есть и спать без ребенка. Но теперь, когда малышка подросла, у нее появилась шерстка и изменилась терморегуляция, мама-панда может отдохнуть. Она спокойно отнеслась к тому, что зоологи забрали ребенка на осмотр, и во время этого процесса полакомилась бамбуком.
— Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно. Специалисты проводят регулярные осмотры детеныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.
Малыш панд Жуи и Диндин появился на свет в августе и стал первым в истории России детенышем большой панды. Интересно, что у этих животных имеется длинный хвост, однако его не видно из-за толстой шерсти.
Чтобы обеспечить покой маме и малышу, Московский зоопарк закрыл до 1 ноября проход в павильон «Фауна Китая», где обитают большие панды.