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Проектный офис «Молодежь Москвы» начинает серию мероприятий для горожан

Проектный офис «Молодежь Москвы» начинает серию бесплатных мероприятий для горожан в возрасте от 16 до 35 лет. В программу войдут образовательные и творческие мастер-классы, в том числе занятия по актерскому мастерству, лекции, встречи книжного клуба. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила руководитель проектного офиса Маргарита Савинкина.

Проектный офис «Молодежь Москвы» начинает серию мероприятий для горожан
© Вечерняя Москва

Для участников программы также подготовили воркшопы. На них все желающие смогут научиться правильно снимать видеоролики на телефон. По вечерам «Молодежь Москвы» будет проводить кинопоказы популярных российских фильмов и авторских картин отечественных режиссеров, после которых гости смогут обсуждать увиденное. Для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Благодаря новой серии мероприятий каждый сможет найти занятие по душе, пообщаться с единомышленниками и открыть для себя что-то новое, — передает слова Маргариты Савинкиной официальный сайт мэра Москвы.

Более 600 школьников в течение двух недель стали участниками уроков мужества в Музее Победы на площадке выставки «Вехи школьных историй». Занятия прошли в период с 5 по 20 сентября в рамках программы «Школьный музей Победы». Во время образовательных мероприятий ребята узнали об истории столичной 91-й школы и ее учениках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

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