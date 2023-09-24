Проектный офис «Молодежь Москвы» начинает серию мероприятий для горожан

Проектный офис «Молодежь Москвы» начинает серию бесплатных мероприятий для горожан в возрасте от 16 до 35 лет. В программу войдут образовательные и творческие мастер-классы, в том числе занятия по актерскому мастерству, лекции, встречи книжного клуба. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила руководитель проектного офиса Маргарита Савинкина.

Для участников программы также подготовили воркшопы. На них все желающие смогут научиться правильно снимать видеоролики на телефон. По вечерам «Молодежь Москвы» будет проводить кинопоказы популярных российских фильмов и авторских картин отечественных режиссеров, после которых гости смогут обсуждать увиденное. Для участия в мероприятиях необходимо пройти предварительную регистрацию.

— Благодаря новой серии мероприятий каждый сможет найти занятие по душе, пообщаться с единомышленниками и открыть для себя что-то новое, — передает слова Маргариты Савинкиной официальный сайт мэра Москвы.