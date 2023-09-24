Москвичей ждет «сильнейшее похолодание» после теплых выходных

В Москве на следующей неделе ожидается хорошая погода, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от +16° до +21°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Синоптик отметил, что в понедельник, 25 сентября, ожидаются осадки, на столбиках термометров будет от +15° до +20° градусов.

«Эмоционально это будет восприниматься [после теплых выходных] как сильнейшее похолодание, но и такая температура выше нормы на 3-4 градуса», - уточнил Вильфанд.

Во вторник и в последующие дни осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +16°-21° градусов.

Ночью и по утрам будет прохладно, констатировал метеоролог.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что в прошедшую субботу, 23 сентября, рекордные максимумы были обновлены более чем в сорока населенных пунктах нашей страны.

По его данным, рекорды тепла наблюдались от Вайда-Губы и Архангельска на севере до Коломны на юге и от западных границ страны до Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы на востоке.

Синоптик заметил, что в воскресенье, 24 сентября, столица окажется под влиянием теплого сектора далёкого атлантического циклона, который сохранит погоду очень тёплой и сухой.