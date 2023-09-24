Услуга оповещения о питании в сервисе «Москвенок» теперь доступна по умолчанию

Услуга информирования о проходе в школу и питании в ней в «Москвенке» теперь будет доступна по умолчанию. К ней подключат родителей школьников, которые ранее пользовались сервисами «Московской электронной школы».

Ранее им для получения услуги необходимо было подавать заявление в школу в бумажном формате. Теперь же она будет подключена автоматически. Настроить услугу для других родственников и доверенных представителей школьника можно, подав электронное заявление на портале mos.ru.

Родители смогут получать информацию, когда ребенок вошел в школу и вышел из нее, получил питание в столовой или купил что-то в буфете, а также узнавать баланс карты, о поступлении средств и предоставлении билетов в музе. Сведения направляют на электронную почту или в качестве уведомлений на телефоне, передает официальный сайт мэра Москвы.

В городе вышел восьмой выпуск карт «Москвенок», их украсили изображениями по мотивам картин всемирно известных художников. Среди них «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Сын человеческий» Рене Магритта и «Крик» Эдварда Мунка.