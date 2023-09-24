Москвичей ждет "сильнейшее похолодание" после теплых выходных

"Погода начнет меняться поздно вечером в воскресенье - станет облачнее, пройдут кратковременные дожди. В понедельник осадки тоже ожидаются, а температура днем понизится до плюс 15-20 градусов. Эмоционально это будет восприниматься как сильнейшее похолодание, но и такая температура выше нормы на 3-4 градуса", - рассказал он.