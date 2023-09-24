В Москве ночью ожидают самый сильный ливень в сентябре

В Москве в ночь на понедельник, 25 сентября, ожидается самый сильный ливень в этом месяце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях 24 сентября.

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Этой ночью в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков (одно ведро воды на квадратный метр), или 15 процентов от месячной нормы.

Утром дожди прекратятся, погода улучшится, температура поднимется до плюс 18-20 градусов в Москве и до плюс 16-21 градусов в Московской области. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.