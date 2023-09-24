В Москве ночью ожидают самый сильный ливень в сентябре
В Москве в ночь на понедельник, 25 сентября, ожидается самый сильный ливень в этом месяце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своих соцсетях 24 сентября.
Этой ночью в столице может выпасть до 10 миллиметров осадков (одно ведро воды на квадратный метр), или 15 процентов от месячной нормы.
Утром дожди прекратятся, погода улучшится, температура поднимется до плюс 18-20 градусов в Москве и до плюс 16-21 градусов в Московской области. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.
Как писала «Парламентская газета», бабье лето в Москве завершится в начале последней пятидневки сентября (26-30 сентября), однако умеренное тепло пока не покинет столицу, прогнозировала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.