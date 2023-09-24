Движение на участке Саввинской набережной ограничат с 6 октября из-за строительных работ
В связи с проведением строительных работ на участке Саввинской набережной с 6 октября будут недоступны для проезда две полосы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 6 октября до 30 ноября на участке Саввинской набережной недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения затронут участок в районе вл. 27 по Саввинской набережной. Движение транспорта сохранят по одной полосе в каждую сторону за счет перепуска на встречное направление.