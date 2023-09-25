Пожилые люди с внуками смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 октября
В Международный день пожилых людей, 1 октября, пенсионеры с внуками смогут посетить Музей Победы бесплатно, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.
«1 октября, в Международный день пожилых людей, вход в Музей Победы для бабушек и дедушек в сопровождении внуков будет свободным. Для получения входного билета гостям музея необходимо будет предъявить в кассах пенсионное удостоверение», – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что также запланированы специальные мероприятия.
«Музей Победы предлагает интересно и познавательно провести время бабушкам и дедушкам с их внуками и отправиться в историческое путешествие. Гости смогут побывать в мультимедийном зале «Лица Победы» и передать на вечное хранение в музей информацию о своих родственниках, внесших вклад в Победу. Затем – посетить экспозицию «Подвиг армии» с диорамным комплексом и многочисленные выставки. В Зале славы в течение всего дня будет проходить демонстрация светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе», – пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, в Зале полководцев в 14:10 запланирован концерт патриотической песни. С 13:00 до 15:00 посетители примут участие в мастер-классах по изготовлению поздравительных открыток.