Пожилые люди с внуками смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 октября

«Музей Победы предлагает интересно и познавательно провести время бабушкам и дедушкам с их внуками и отправиться в историческое путешествие. Гости смогут побывать в мультимедийном зале «Лица Победы» и передать на вечное хранение в музей информацию о своих родственниках, внесших вклад в Победу. Затем – посетить экспозицию «Подвиг армии» с диорамным комплексом и многочисленные выставки. В Зале славы в течение всего дня будет проходить демонстрация светозвуковой инсталляции «Дорога к Победе», – пояснили в пресс-службе.