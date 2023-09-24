«Сейчас маленькая панда весит 1 тыс. 288 г, а по размеру она – 36,8 см. Специалисты говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес», – написал он.

Мэр отметил, что детенышу панды, родившемуся в Московском зоопарке, исполнился 24 сентября месяц. Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды – большая и маленькая – чувствуют себя прекрасно. Специалисты проводят регулярные осмотры детеныша. В подготовленном для этого инкубаторе есть все необходимое, поддерживается комфортная температура и влажность воздуха. Собянин добавил, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать. Но теперь детеныш подрос, у нее появилась шерсть, изменилась терморегуляция – и Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время Диндин ест бамбук и отдыхает.