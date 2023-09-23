Северное сияние можно будет увидеть в небе над Москвой

Северное сияние над Москвой можно будет увидеть с 24 по 26 сентября. Об этом сообщил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ученый рассказал, что северное сияние в средних широтах наблюдали в этом году три раза: 23 апреля, 12 и 18 сентября. При этом лишь одна из десяти магнитных бурь сопровождается сиянием.

«Если вы хотите увидеть сияние и вам не жалко хотя бы раз в день голову поднять к небу, то воскресенье, понедельник и вторник – дни, когда это возможно», - сказал Богачев.

Ученый отметил, что многие ошибочно принимают необычный закат за северное сияние.