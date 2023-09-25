На Ижорской улице в Москве реорганизуют земельный участок по программе КРТ

"Вместо устаревших объектов на Ижорской улице появится почти 48 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости и около 133 тыс. кв. м жилья, из них почти 12 тыс. кв. м - в целях реализации программы реновации. На участке построят детский сад для 150 воспитанников и школу, которую смогут посещать 300 учащихся. Помимо социальных объектов здесь будет размещено отделение ГИБДД и помещения для мировых судей", - отметил и. о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.