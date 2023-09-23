На юге Москвы появились скейт-парк и памп-трек

"В этом году реализовали значимый проект - провели благоустройство территорий в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка. Главной задачей было создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. <…> В спортивном кластере, который появился на месте снесенных гаражей около станции метро "Зябликово", сделали современные скейт-парк и памп-трек", - сказал Бирюков.

"Площадь скейт-парка составляет 800 кв. м, его центральным элементом стал боул - специальная чаша, вокруг которой обустроена стрит секция с разноуровневым каскадом фигур. Пространство поделено по уровню подготовки посетителей. Памп-трек представляет собой замкнутую трассу в виде волн и контруклонов, ее длина составляет 51 м. Площадка рассчитана на все возрастные категории", - добавил Бирюков.

Также он уточнил, что в этом спорткластере обустроены две универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, три поля для стритбола, две площадки для большого тенниса, зоны с силовыми тренажерами и столами для игры в пинг-понг и шахматы. Кроме того, там появилось поле для мини-футбола с покрытием из искусственной травы, рядом располагаются павильон и трибуны. Для детей организовали две спортивно-игровые площадки.