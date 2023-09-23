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Вильфанд спрогнозировал заметное похолодание в Москве

В столичном регионе на следующей неделе ожидается заметное понижение температуры. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Москвичей предупредили о заметном похолодании
© РИА Новости

Синоптик заявил, что холодать начнёт уже с понедельника. Ночью будет +10..+12 градусов, а днём +17..+19 градусов.

«Покажется, что это такое невероятное похолодание», - сказал синоптик.

По его словам, непосредственно в Москве будет +15.. +20 градусов, ночью температура также опустится.

Несмотря на похолодание, температура всю неделю будет выше нормы на 3-4 градуса. Жителей региона ждет «комфортный конец сентября».

Ранее Вильфанд рассказал, в каких регионах прогнозируются сильные осадки, ветер, грозы и град.

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