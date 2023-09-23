Собянин: Более 900 компаний Москвы перешли в крупный бизнес в 2023 году

С начала 2023 года более 900 столичных компаний перешли в категорию крупного бизнеса. По сравнению с результатами прошлого года этот показатель вырос на 25 процентов. Об этом в субботу, 23 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что каждый восьмой бизнес из списка перешедших в категорию крупного получает городскую поддержку: льготное кредитование, гранты на покупку оборудования, консультации, обучение и многое другое. Меры помощи регулярно корректируются с учетом пожеланий столичных предпринимателей.

— Так, например, помогли взять кредит компании «Бифорком Тек», которая специализируется на разработке и производстве коммутаторов для центров обработки данных, маршрутизаторов, автоматизированных рабочих мест. Теперь компания сможет разработать новую серию своей продукции. «Диагностике-М» выделили субсидию на создание оборудования для безопасности с искусственным интеллектом, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

С начала 2023 года инвестиционный портал столицы посетили более 1,7 миллиона раз, а общее количество визитов с момента запуска превысило 20 миллионов.