Дептранс сообщил о введении ограничений на некоторых участках МКАД
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта по одной из полос 13-го, 14-го и 15-го км МКАД будет ограничено на полгода с 1 октября.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 1 октября 2023 года до 1 апреля 2024 года на ряде участков 13-го, 14-го и 15-го км МКАД будет недоступна для движения одна полоса, - говорится в сообщении. - Также будет закрыт съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр)".
Ограничения связаны со строительными работами.