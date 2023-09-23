Дептранс сообщил о введении ограничений на некоторых участках МКАД

"С 1 октября 2023 года до 1 апреля 2024 года на ряде участков 13-го, 14-го и 15-го км МКАД будет недоступна для движения одна полоса, - говорится в сообщении. - Также будет закрыт съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр)".