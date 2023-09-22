Поезда МЦД-4 в сторону Апрелевки задерживаются из-за травмирования человека

Поезда четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), идущие в сторону Апрелевки и станции «Железнодорожная», задерживаются из-за травмирования человека на перегоне. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД)

— Сегодня в 19:31 на перегоне «Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково» Киевского направления Московской железной дороги был травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре, — говорится в сообщении.

В МЖД также принесли извинения всем пассажирам за доставленные неудобства, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне человек упал на пути на Калужско-Рижской линии столичного метро. Из-за инцидента не было движения поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская».

Кроме того, расписание электричек, следующих от Москвы до Рязанской области, изменится с 18 по 29 сентября. Это связано с ремонтными работами.