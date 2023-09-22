Поезда МЦД-4 в сторону Апрелевки и «Железнодорожной» задерживаются из-за травмирования человека

Поезда четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в сторону Апрелевки и станции «Железнодорожная» задерживаются из-за травмирования человека на перегоне «Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в 19:31 на перегоне «Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково» Киевского направления Московской железной дороги был травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим в настоящее время поезда МЦД-4 в сторону Апрелевки и «Железнодорожной» следуют с отставанием от графика», – говорится в сообщении.